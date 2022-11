Etats-Unis: L’OSCE déplore la «désinformation généralisée» dans les «midterms»

États-Unis : L’OSCE déplore la «désinformation généralisée» dans les «midterms»

Ces observateurs ont, dans un communiqué, déploré «des menaces contre les agents électoraux et des actions visant à saper la confiance des électeurs dans le processus électoral en remettant en cause sans fondement son intégrité».

«Le refus virulent de certains d’accepter la légitimité du résultat de (l’élection présidentielle de) 2020 a eu un effet néfaste sur le discours public et a diminué la confiance dans le système», a souligné, lors d’une conférence de presse à Washington, Margareta Cederfelt, l’une des responsables des observateurs de l’OSCE. Et ces «allégations de fraude sans fondement continuent d’avoir des conséquences graves, avec du harcèlement et des menaces à l’encontre des responsables électoraux», a-t-elle ajouté.