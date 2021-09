cinéma - Losers gentillets soudain pris pour de dangereux criminels

■ Ça raconte quoi? Sébastien (Roman Frayssinet) est le roi des combines un peu tordues pour gagner quelques ronds. Il croise la route de Patrick (Djimo), vendeur dans un magasin de jeux vidéo, et de Carcéral (Anthony Bajon), rappeur qui a passé la moitié de sa vie en prison. À la suite d’un concours de circonstances malheureuses pour Patrick et Sébastien, et d’une fake news montée de toutes pièces par une présentatrice TV prête à tout pour faire le buzz (Ludivine Sagnier), ces deux «gentils» deviennent les méchants les plus recherchés de France.

■ Qui s’y colle? Les humoristes Roman Frayssinet et Djimo sont entourés par une palette de célébrités, dont Kyan Khojandi, Mathieu Kassovitz, Alban Ivanov et Samy Naceri. Omar Sy, Oxmo Puccino, Vincent Cassel, Élie Semoun et Pierre Palmade apparaissent aussi en guests.

■ Et alors? Premier film de Mouloud Achour («Clique») et Dominique Baumard, «Les méchants» est une grosse caricature: de la gauche, de la droite, de l’hypertolérance, des clichés raciaux, des polémiques, de l’opportunisme, du voyeurisme, des fake news, des webbuzz… tout y passe!

■ À la fin Pimpé de références plutôt sympas, «Les méchants» dénonce la folie du monde actuel, de cette «douce France», d’une manière qui fait parfois sourire, parfois frémir. Là où Bruno Dumont passe du drame à la parodie et au mélo, «Les méchants» force le trait sur l’autodérision, l’invraisemblable et le très débile. Une grosse farce que certains détesteront et qui en fera rire d’autres aux éclats. Ce n’est pas finaud, OK, mais c’est moins con et mauvais que ça en a l’air.