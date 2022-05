Géorgie : L’Ossétie du Sud dit vouloir «rentrer à la maison» en intégrant la Russie

Les autorités de la région séparatiste prorusse ont annoncé vendredi la tenue d’un référendum pour juillet. Elles assurent que leurs habitants aspirent à passer sous la houlette de Moscou.

«Nous rentrons à la maison», a commenté Anatoli Bibilov sur la messagerie Telegram. «Le moment est venu de s’unir une fois pour toutes», «l’Ossétie du Sud et la Russie seront ensemble. C’est le début d’une grande nouvelle histoire», a-t-il ajouté. Anatoli Bibilov n’a pas réussi à se faire réélire au poste de «président» de la région au début du mois et la Russie a exprimé l’espoir que son successeur à ce poste, Alan Gagloïev, saurait assurer la «continuité» dans les relations avec Moscou.

L’Ossétie du Sud a été au centre de la guerre russo-géorgienne de 2008, à la suite de laquelle le Kremlin a reconnu son indépendance ainsi que celle d’une autre région séparatiste géorgienne, l’Abkhazie, et y a installé des bases militaires. En août 2008, la Russie a attaqué la Géorgie dont le gouvernement combattait des milices prorusses dans cette région, après qu’elles eurent bombardé des villages géorgiens. Les combats ont pris fin au bout de cinq jours avec l’établissement d’un cessez-le-feu négocié par l’Union européenne, mais ont fait plus de 700 morts et provoqué le déplacement de dizaines de milliers de Géorgiens de souche.