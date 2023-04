Lost Frequencies donnera un set haut perché

Lost Frequencies aime la Suisse romande. Et la Suisse romande le lui rend bien. On l’a vu jouer au MAD à Lausanne, au Globull à Bulle ou encore au Venoge Festival. Celui qui a effectué en mars 2023 sa première tournée australienne sera également au Caribana Festival de Crans (VD), le 10 juin 2023 . Mais avant cela, c’est sur un terrain bien plus insolite que le sympathique Belge de 29 ans se produira. Il est attendu dans la neige, le 8 avril 2023, au Snow Vibes Festival, qui se déroule sur les hauts de Nendaz (VS), à Tracouet, à 2200m. d’altitude. On ignore si cet amateur de ski chaussera ses lattes à cette occasion, comme il l’avait fait en marge du récent Tomorrowland Winter à l’Alpe d’Huez (F) où il a mixé.

Félix de Laet, son vrai nom, connait un immense succès planétaire depuis ses débuts en 2014 et la sortie du single «Are You With Me». Depuis lors, celui qui est régulièrement classé parmi les meilleurs DJ de la planète a publié quantité de morceaux qui on cartonné, un des derniers en date étant «Where Are You Now», qui approche les 900 millions d’écoutes sur Spotify. Pour la fine bouche, on notera que Lost Frequencies ne sera pas seul à faire danser les 5’000 personnes attendues à Nendaz. Le Danois Morten, chantre de la future rave avec son pote David Guetta, succèdera au Belge sur scène.