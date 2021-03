Belgique : Lost Frequencies passe à la vitesse supérieure

Le DJ belge a signé un contrat avec la major Sony Music. Il quitte ainsi l’écurie indépendante Armada Music, fondée par Armin van Buuren.

Lost Frequencies entre dans une dimension supérieure. Felix De Laet, de son vrai nom, vient de parapher un contrat avec la tentaculaire major Sony Music, label de Beyoncé ou de Daft Punk pour ne citer qu’eux. Le DJ belge de house-EDM, 27 ans, à qui l’on doit les hits «Are You With Me», «Reality», «Melody» ou le récent «Love To Go», quitte ainsi Armada Music, maison de disques indépendante cofondée par Armin van Buuren, légende de la musique électronique.