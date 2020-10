Mali : L’otage franco-suisse et une personnalité malienne libérées

La présidence malienne a annoncé sur les réseaux sociaux la libération de Sophie Pétronin, qui avait été prise en otage par des djihadistes.

La présidence de la République «confirme la libération de M. Soumaïla Cissé et Mme Sophie Pétronin. Les ex-otages sont en route pour Bamako», a-t-elle indiqué sur Twitter. Mme Pétronin était la dernière otage française encore détenue dans le monde.

Aucun détail n’a été fourni dans un premier temps sur les circonstances de cette libération annoncée, qui se dessinait depuis le week-end. Aucune information n’a non plus été fournie sur l’état de santé de Mme Pétronin, 75 ans, et M. Cissé, 70 ans.