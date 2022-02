Guerre en Ukraine : L’OTAN active ses plans de défense un jour avant de se réunir

«Nous avons des milliers de soldats et nous enverrons encore plus de forces.» Par ces mots, Jens Stoltenberg, chef de l’OTAN, a déclaré que l’alliance est prête à se défendre. Elle se réunira vendredi.

Le secrétaire général de l’OTAN, le Norvégien Jens Stoltenberg, a précisé que l’alliance «n’a pas de troupes en Ukraine et n’a aucun plan et aucune intention d’y déployer des troupes». AFP

Après l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, l’OTAN a activé «ses plans de défense» pour déployer des forces supplémentaires dans les pays alliés de son flanc est et tiendra un sommet en visioconférence vendredi, a annoncé son secrétaire général. «L’OTAN n’a pas de troupes en Ukraine et n’a aucun plan et aucune intention de déployer des troupes dans ce pays», a aussi affirmé Jens Stoltenberg à l’issue d’une réunion d’urgence des ambassadeurs des pays de l’alliance.

«Nous avons convoqué un sommet en visioconférence, vendredi, pour analyser la marche à suivre et nous avons activé les plans de défense, afin de pouvoir déployer la capacité de la force de réaction là où ce sera nécessaire», a-t-il expliqué. «Nous avons augmenté notre présence dans l’est de l’Europe depuis des semaines. Nous avons des milliers de soldats et nous allons envoyer encore plus de forces dans les jours à venir.»

Le Norvégien a évoqué «l’envoi d’éléments» de la Force de réaction de l’OTAN. Elle compte 40’000 soldats et est dotée d’une force opérationnelle interarmées à très haut niveau de préparation, composée de 8000 militaires, dont 7000 Français, avec une composante aérienne placée actuellement sous commandement français.

«La Russie mène une invasion délibérée, de sang-froid et planifiée depuis longtemps, malgré un cortège de démentis et de mensonges.» Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN

«Ce déploiement est destiné à prévenir une attaque. La mission de l’OTAN est défensive et nous avertissons que toute attaque contre un allié sera considérée comme une attaque contre tous», a-t-il rappelé. «Le moment est grave pour la sécurité en Europe. La Russie mène un acte de guerre brutal contre l’Ukraine. Nous avons une guerre en Europe!»

«La Russie mène une invasion délibérée, de sang-froid et planifiée depuis longtemps, malgré un cortège de démentis et de mensonges», a encore accusé Jens Stoltenberg. «Elle doit cesser immédiatement et retirer ses troupes.»