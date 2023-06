Défense: L’OTAN entame le plus important exercice aérien de son histoire

L’OTAN entame lundi son plus important exercice de manœuvres aériennes. Celui-ci est coordonné par l’Allemagne et destiné à montrer l’unité de ses membres face aux menaces potentielles, de la Russie notamment. L’exercice «Air Defender 23» va se dérouler jusqu’au 23 juin et réunira quelque 250 aéronefs militaires de 25 pays membres et partenaires de l’OTAN, dont le Japon et la Suède, pays candidat à l’adhésion à l’Alliance.