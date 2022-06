Entrée de la Suède et de la Finlande : L’OTAN lance formellement le processus d’adhésion

Dans une déclaration commune, les dirigeants de l’Alliance affirment avoir «décidé aujourd’hui d’inviter Stockholm et Helsinki à devenir membres et à signer les protocoles d’adhésion».

Les dirigeants de l’OTAN ont lancé formellement mercredi, lors de leur sommet à Madrid, le processus d’adhésion de la Suède et de la Finlande, rendue possible par la levée du veto turc mardi soir .

«Nous avons décidé aujourd’hui d’inviter la Finlande et la Suède à devenir des membres de l’OTAN et avons décidé de signer les protocoles d’adhésion», ont dit les dirigeants de l’Alliance dans une déclaration commune.

«Cruauté épouvantable» de Moscou

«L’épouvantable cruauté de la Russie provoque d’immenses souffrances humaines et des déplacements massifs, touchant de manière disproportionnée les femmes et les enfants. La Russie porte l’entière responsabilité de cette catastrophe humanitaire», ont-ils dit dans une déclaration commune publiée à l’occasion de leur sommet à Madrid .

La Chine, «un défi»

L’Otan a également jugé mercredi que la Chine représentait un «défi» pour les «intérêts» et la «sécurité» des pays de l’Alliance, dans sa nouvelle feuille de route stratégique adoptée à l’occasion de son sommet de Madrid.

«Les ambitions déclarées de la Chine et ses politiques coercitives défient nos intérêts, notre sécurité et nos valeurs», écrit l’Otan dans ce «concept stratégique» en dénonçant également le «partenariat stratégique» entre Pékin et Moscou contre l'»ordre international».