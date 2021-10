Crise des sous-marins : L’OTAN ne doit pas être divisée par le différend franco-américain

Le secrétaire général de l’OTAN a rappelé la nécessité de ne pas «provoquer une fracture au sein de l’Alliance, ni saper la force du lien transatlantique».

Le différend entre Paris et Washington sur le partenariat stratégique conclu entre les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni ne doit pas diviser l’OTAN, a averti jeudi le secrétaire général de l’Alliance, Jens Stoltenberg.

«Je comprends la déception de la France. Mais ce type de différend ne doit pas provoquer une fracture au sein de l’Alliance, ni saper la force du lien transatlantique», a-t-il déclaré au cours d’un point de presse à l’issue d’une réunion à Bruxelles avec les conseillers en sécurité des 30 pays membres de l’OTAN. «La question a été abordée au cours de la réunion et je suis convaincu que les alliés concernés trouveront les moyens de trouver un accord», a-t-il ajouté.

«En tant qu’alliés, nous ne sommes pas toujours d’accord sur tout, tout le temps, mais nous ne perdons jamais de vue la situation dans son ensemble», a-t-il insisté. «À l’heure où la concurrence mondiale s’intensifie, l’Europe et l’Amérique du Nord doivent continuer à faire front ensemble au sein de l’OTAN, car les défis de sécurité auxquels nous sommes confrontés sont trop importants pour qu’un pays ou un continent puisse y faire face seul», a-t-il plaidé.

L’annonce du partenariat conclu entre les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni, baptisé AUKUS, a suscité la colère de la France car il a torpillé un méga contrat de sous-marins français avec les Australiens. Les présidents américain Joe Biden et français Emmanuel Macron se sont entretenus une première fois par téléphone et auront un nouvel entretien téléphonique à la mi-octobre sur les suites de cette crise.