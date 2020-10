Retrait des troupes : L’OTAN quittera l’Afghanistan «ensemble» avec les Etats-Unis

Les militaires de l’Alliance déployés actuellement sur le territoire afghan quitteront ce dernier en même temps que l’armée américaine, affirme le secrétaire général de l’OTAN.

Annonces de Donald Trump

Donald Trump, en pleine campagne électorale, a annoncé mercredi son souhait de retirer tous les militaires américains d’Afghanistan d’ici Noël, c’est-à-dire plus rapidement que prévu par l’accord entre les Etats-Unis et les talibans. Mais il n’a pas précisé si les forces américaines déployées au sein de la mission de l’OTAN étaient concernées.

12’000 militaires aujourd'hui

«La mission de l’OTAN comptait au départ plus de 100’000 militaires engagés dans des opérations de combat. Aujourd’hui, l'OTAN compte 12'000 militaires chargés de conseiller et de former les forces afghanes», a-t-il continué. «De ces troupes, une grande partie sont européennes et canadiennes», a-t-il précisé.