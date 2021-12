Russie : L’Otan rejette le veto de Moscou sur l’adhésion de l’Ukraine

Vendredi, l’Otan a refusé que la Russie s’immisce entre l’Ukraine et l’Alliance, sur fond de tensions entre Moscou et Kiev.

Promesse trahie

Accusant les Occidentaux d’avoir trahi leur promesse de la fin de la Guerre froide de ne pas élargir l’Otan à l’Est, Moscou rappelle sans cesse avoir des lignes rouges et souligne que l’Ukraine s’en rapproche dangereusement en déployant des drones militaires turcs, en réaffirmant son ambition d’adhérer à l’Otan et en réclamant plus d’armes occidentales.

«Initiatives à prendre»

Le nouveau chancelier allemand et le président français Emmanuel Macron, qu’il a également rencontré plus tôt vendredi à Paris, ont affiché leur volonté de poursuivre la médiation franco-allemande dans la crise ukrainienne, une initiative qualifiée de «base positive» par Olaf Scholz.

Depuis sept ans, cette zone est déchirée par une guerre entre Kiev et des séparatistes prorusses. Ce conflit a fait plus de 13’000 morts et son règlement politique, prévu par les accords de Minsk de 2015, est dans l’impasse. La Russie est considérée comme le principal soutien militaire et financier de ces rebelles, malgré ses dénégations.