Guerre en Ukraine: L’OTAN se prépare à une attaque de la Russie

Pour l’heure, la force d’intervention de l’OTAN comprend environ 40’000 soldats. AFP

Un air de guerre froide flottera sur le sommet de l’OTAN, en juillet prochain à Vilnius, selon Reuters. Les dirigeants des pays membres de l’Alliance se réuniront dans la capitale lituanienne pour approuver des milliers de pages de plans militaires secrets. Ceux-ci détaillent comment l’OTAN réagirait en cas d’attaque de la Russie. Une première depuis une trentaine d’années, car depuis la fin de la guerre froide, l’Alliance n’avait plus estimé nécessaire l’élaboration de plans de défense à grande échelle.

Les guerres menées en Afghanistan ou en Irak étaient en effet de moindre ampleur, et l’OTAN était persuadée que la Russie post-soviétique ne représentait plus une menace existentielle. La guerre en Ukraine, la plus sanglante en Europe depuis 1945, a changé la donne. L’Alliance estime désormais qu’il est indispensable de mettre en place une stratégie de défense avant qu’un conflit contre un adversaire de la trempe de la Russie n’éclate.

Nous devons nous préparer au fait qu’un conflit peut se présenter à tout moment Rob Bauer

«La différence fondamentale entre la gestion de crise et la défense collective est la suivante: ce n’est pas nous mais notre adversaire qui détermine le calendrier. Nous devons nous préparer au fait qu’un conflit peut se présenter à tout moment», explique l’amiral Rob Bauer, l’un des plus hauts responsables militaires de l’OTAN. En plus d’un plan global pour l’ensemble de la zone de l’Alliance, il existe également un plan pour diverses régions individuelles. Il s’agit de donner aux différents États des lignes directrices pour améliorer les processus logistiques ou moderniser les équipements.

«Les Alliés sauront alors exactement quelles forces et capacités sont nécessaires en cas d’attaque, y compris les emplacements exacts et d’autres plans», indique Jens Stoltenberg, le chef de l’OTAN. Le Norvégien n’a donné aucun détail concernant ces plans, qui sont top-secret. Une augmentation des troupes devrait également être discutée. Pour l’heure, la force d’intervention de l’OTAN comprend environ 40’000 soldats. À l’avenir, ce contingent devrait compter plus de 300’000 soldats.

L’Alliance ne se prépare plus à mener une guerre nucléaire à grande échelle contre Moscou. Mais internet, les drones ou encore les armes hypersoniques présentent toutefois de nouveaux défis. «La bonne nouvelle est (…) qu’avec tous les satellites, avec toutes les informations, nous pouvons voir une crise mûrir. Pour l’Ukraine, nous avions tous les indicateurs assez à l’avance», explique le lieutenant général Hubert Cottereau, vice-chef d'état-major du Grand quartier général des puissances alliées en Europe (SHAPE).