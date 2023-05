Kosovo: L’OTAN va envoyer des renforts après des heurts

L’OTAN a annoncé, mardi, l’envoi de nouvelles forces au Kosovo, où des manifestants serbes sont toujours rassemblés devant une municipalité du nord du territoire, théâtre, la veille, de heurts ayant fait une trentaine de blessés parmi des soldats internationaux et une cinquantaine parmi les protestataires .

Les Serbes ont boycotté les municipales d’avril dans ces villes, ce qui a abouti à l’élection de maires albanais, avec une participation de moins de 3,5 pour cent. Ces édiles ont été intronisés, la semaine dernière, par le gouvernement d’Albin Kurti, le Premier ministre de ce territoire en très large majorité peuplé d’Albanais, faisant fi des appels à l’apaisement lancés par l’Union européenne et les États-Unis.

Maires «illégitimes»

La Serbie, soutenue par ses alliés russe et chinois, n’a jamais reconnu l’indépendance, proclamée en 2008, par son ex-province, une décennie après une guerre meurtrière entre forces serbes et rebelles indépendantistes albanais. Des tensions éclatent régulièrement entre Belgrade et Pristina. Près de 120’000 Serbes vivent au Kosovo, sur 1,8 million d’habitants. Environ un tiers d’entre eux habitent dans le nord.