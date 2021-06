États-Unis : Loterie pour inciter à se faire vacciner: 1 million de dollars et des fusils à gagner

L’État américain de Virginie Occidentale a lancé une loterie pour les personnes vaccinées, afin de donner un coup d’accélérateur à la campagne d’immunisation.

Des fusils de chasse et des permis de pêche et de chasse à vie sont notamment à gagner dans une loterie, en Virginie occidentale.

Parmi les lots à gagner le 20 juin, puis chaque mercredi, figurent notamment deux pick-up, cinq permis de pêche et de chasse valables à vie, dix fusils de chasse, et 25 séjours week-end dans les parcs naturels de l’État. Il y aura également une cagnotte d’un million de dollars et, pour les 12-25 ans, deux bourses complètes de quatre ans dans une université de l’État, un lot précieux dans un pays où l’éducation supérieure coûte cher.