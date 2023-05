Loterie romande: un montant record de 243,4 millions ira aux associations

220,5 millions permettront de soutenir plus de 3000 projets dans les six cantons romands. (image d’illustration)

«Notre institution est très heureuse de poursuivre sa mission essentielle d’utilité publique en faveur de l’action sociale, du sport, de la culture, de l’éducation, de la recherche et du patrimoine qui représentent autant de piliers de notre société», s’est réjoui Jean-René Fournier, président de la Loterie Romande.

Commerces de proximité soutenus

La majeure partie de ce bénéfice, soit 220,5 millions, permettra de soutenir plus de 3000 projets dans les six cantons romands. Swiss Olympic, l’Association suisse de football et la Swiss Ice Hockey Federation seront soutenus à hauteur de 19,5 millions de francs. La Fédération suisse des courses de chevaux recevra 3,4 millions «en faveur du mouvement hippique».