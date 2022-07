Football: Lothar Matthäus répare l’ingratitude de Manuel Neuer

Manuel Neuer n’est pas aussi irréprochable dans sa vie privée que devant ses buts. Le gardien du Bayern a reçu une bonne leçon de la part de Lothar Matthäus. AFP

Manuel Neuer est actuellement en stage de préparation aux États-Unis avec le Bayern Munich. Dans la nuit de samedi à dimanche, il a perdu un match de prestige contre Manchester City. Le seul but de la partie a été l’œuvre d’Erling Haaland, qui a trompé le gardien allemand après une dizaine de minutes de jeu seulement.

Une petite désillusion – même en plein été, perdre un match n’est plus anecdotique – face au champion d’Angleterre qui n’est pas idéale à moins de deux semaines du coup d’envoi de la Bundesliga.

Mais cette défaite n’a pas été la seule pour celui qui reste, à 36 ans, un des meilleurs du monde à son poste. Comme l’a raconté le quotidien allemand Bild la semaine passée, Manuel Neuer n’est pas sorti grandi d’un épisode insolite qui s’est déroulé au début du mois dans son pays.

Après avoir transporté l’international allemand dans son taxi, Hazir, le chauffeur, s’est rendu compte que Neuer avait oublié son portefeuille en quittant son véhicule. À l’intérieur se trouvaient 800 euros et toutes les cartes de crédit et pièces d’identité du No 1 de la Mannschaft. Sans hésiter, et avec logiquement l’espoir de toucher une belle récompense, Hazir accomplissait 120 km au volant de son taxi pour retrouver son prestigieux client. En vain. Après d’ultérieures recherches, il réussissait tout de même à transmettre le portefeuille à un assistant de Neuer.

Un maillot dédicacé

Pour le récompenser, le gardien lui envoyait, deux semaines plus tard, un… maillot dédicacé. Pas de quoi satisfaire un bienfaiteur qui, entre déplacement et autres frais, avait dépensé près de 400 euros pour que Neuer récupère son bien. «Ce maillot est une plaisanterie, déclarait-il à Bild. J’ai quatre enfants et que puis-je leur offrir avec ça?»

Pour récupérer au moins son investissement, Hazir décidait ensuite de le vendre aux enchères. Quelques jours plus tard, un acquéreur intéressé par le maillot prenait contact avec Hazir. Son nom? Lothar Matthäus. L’ancienne gloire lui en proposait 1000 euros.

Une bonne nouvelle pour le chauffeur de taxi mais aussi pour la fondation Un cœur pour les enfants, puisque le maillot de Neuer doit maintenant être vendu aux enchères pour cette bonne cause. Touché, Matthäus a même ajouté un autre maillot qu’il a signé pour cette même vente aux enchères.

Pour éviter des ennuis à Neuer

Le Ballon d’or et champion du monde 1990, véritable légende du football, a expliqué les raisons de sa généreuse démarche. «Je sais par ma propre expérience ce que c’est que de perdre son portefeuille. Le pire, c’est les ennuis qui en découlent. Bloquer des cartes, en obtenir de nouvelles, demander une pièce d’identité etc. Je trouve le geste de Hazir d’autant plus précieux qu’il évite bien des ennuis à Manuel», a-t-il déclaré à Bild.