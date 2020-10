Dan Ndoye arme une frappe qui va se transformer en passe décisive pour Maolida lors de la victoire niçoise à Geoffroy Guichard. (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

L’OGC Nice a remporté un match charnière, dimanche sur la pelouse de Geoffroy Guichard, face à l’AS Saint-Étienne de son ancien coach Claude Puel. Et les Aiglons ont pu s’appuyer sur leurs deux recrues vaudoises pour aller chercher trois points importants (3-1). Désormais incontournable dans le couloir droit du 3-4-3 de Patrick Viera, Jordan Lotomba a même délivré le centre menant au 2-0 signé Gouiri. Quant à Dan Ndoye, entré à la 83e minute, il a servi Maolida pour le 3-1 de la sécurité.

Les deux anciens du LS ont donc fêté ce dimanche leur premier assist en Ligue 1? Pas tout à fait. L’action qui mène à la réussite d’Amine Gouiri est en effet si rocambolesque qu’elle va logiquement priver Jordan Lotomba de sa passe décisive. Jugez plutôt. Alors que le néo-international écrasait son centre, une terrible mésentente entre le gardien stéphanois Jessy Moulin et Saidou Sow transformait ce «ballon mort» en caviar pour un Gouiri propulsé seul face au but. Or comme la trajectoire du ballon est déviée par le dernier rempart des Verts, l’assist ne devrait pas être accordé.