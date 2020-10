Il vient tout juste de fêter ses 22 ans, mais à l’écouter, on entendrait presque un vieux briscard. Jordan Lotomba a fait ses classes à Yverdon et au Lausanne-Sport, il a éclaté avec Young Boys et les M21 Suisse . I l est aujourd’hui à Nice, où il s’est immédiatement imposé et le voilà en équipe de Suisse.