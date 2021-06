Londres : Lottie Moss assume son côté hot

La demi-sœur de Kate Moss a ouvert son compte OnlyFans où elle s’y dénude. À cause de cela, elle ne travaille plus dans la mode.

Samedi 12 juin 2021, la jeune femme a annoncé sur Instagram qu’elle venait d’ouvrir un compte OnlyFans où l’on peut la voir poser nue, moyennant un abonnement. Sur ce site spécialisé dans les contenus hot de personnalités, les admirateurs de Lottie peuvent même acheter ses petites culottes. En février 2021, la belle avait déjà créé le buzz en vendant des clichés et des vidéos intimes d’elle sur un site pour adultes. Il fallait débourser 1’200 francs pour les voir. Cette nouvelle activité, qui lui avait rapporté plus de 46’000 francs en un seul mois, avait fortement contrarié son agence de mannequins. Et ses contrats avaient aussitôt cessé. «C’est la raison pour laquelle je ne travaille plus dans la mode. Je fais davantage de choses en rapport avec la nudité et j’aime vraiment ça», a-t-elle confié au «Sun». La blonde trouve «honteux» que l’industrie de la mode n’accepte pas les filles qui ont des comptes OnlyFans. Cependant, Lottie ne regrette pas sa décision. «Pouvoir créer et monétiser mes contenus en étant indépendante me permet de gagner ma vie dans un environnement bien plus sain que celui de la mode et son côté commercial», a-t-elle assuré.