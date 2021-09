Lottie Moss adore faire l’amour

Confidences : Lottie Moss: «Le sexe, c’est génial»

Critiquée parce qu’elle se dévergonde sur le Net, la petite sœur de Kate Moss trouve les gens hypocrites à son égard.

Assumant sa nouvelle activité, la jeune femme trouve injuste qu’on puisse la critiquer et elle considère cela comme très hypocrite. «J’ai ma page OnlyFans et j’ai l’impression que cela a toujours été vu comme quelque chose de sale et dégoûtant, mais le sexe c’est génial! confie-telle au «Sun». Tout le monde fait l’amour, alors pourquoi devrait-on en avoir honte? Les gens le font le matin. Quand ils se réveillent, ils se lavent les dents et font l’amour. Peut-être pas en même temps. Quoique ça dépend de la position! Je suis une personne très ouverte en matière de sexualité.»