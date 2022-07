LOTUS EMIRA: Lotus fait revivre encore une fois le moteur thermique

Avec l’Emira, Lotus célèbre une fois de plus ses propres racines arborant un agencement classique avec un moteur central et un look supersportif.

Grâce à l’apport financier du géant chinois Geely, Lotus, le constructeur britannique de voitures de sport, prospère à nouveau pleinement. Avant que les Britanniques ne se mettent à construire plus que des voitures de sport électriques, le constructeur sort l’Emira, une voiture de sport à propulsion thermique, qui devrait hériter à la fois de l’Elise et de l’Evora, aujourd’hui toujours sous-estimée. Les prix suisses ne sont pas encore connus, mais devraient se situer autour de 100’000 francs, comme le laisse supposer un coup d’oeil jeté du côté de l’Allemagne, où les prix démarrent dans un premier temps à 96’000 euros pour la «First Edition» richement équipée, mais devraient tomber plus tard largement en dessous de 90’000 euros pour un véhicule moins bien équipé et doté d’un moteur plus petit.

Rien qu’au premier coup d’oeil, la biplace de 4,41 mètres de long et 1,22 mètre de haut en jette nettement plus que ses concurrentes, la Porsche Cayman ou encore la Toyota Supra. Conçue avec les mêmes lignes rapides que l’hypercar électrique Eviya, l’Emira attire plus les regards que toutes les autres frimeuses sur la voie de gauche. C’est l’image d’une supersportive dans la catégorie des voitures de sport.

Barquette de construction légère à moteur central

Basée sur une toute nouvelle plateforme, l’Emira dispose de la configuration classique d’une voiture de sport avec le moteur à l’avant, une propulsion arrière et entre les deux, une boîte de vitesses qui, dans le cas présent, est manuelle. Vu que l’Emira se doit, comme toutes les Lotus, d’être de construction légère et qu’elle n’affiche que 1400 kg sur la balance, elle est donc très agile. Une puissance de 400 ch et un couple de 420 Nm suffisent au moteur à compresseur V6 3,5 litres pour effectuer un sprint de 0 à 100 km/h en 4,3 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 290 km/h. Et le quatre cylindres nettement plus léger d’AMG, annoncé pour 2023, sera à peine moins vif, avec ses 365 ch. Mais surtout, le moteur a de quoi donner des palpitations dès que l’on appuie sur le bouton de démarrage dissimulé sous un volet et ne s’atténuent que lentement au moment de partir, alors que le dernier regard se pose sur l’arrière et sur le moteur sous verre, tandis qu’au-dessus, l’air vibre et que dans les oreilles et en dessous, le pot d’échappement ou les freins crépitent en refroidissant.

Plus tard, l'Emira sera également proposée, équipée d'un moteur turbo quatre cylindres AMG de 2,0 litres et, pour la première fois chez Lotus, d'une boîte de vitesses à double embrayage. Lotus Le moteur sous verre a été installé juste derrière le conducteur. Lotus

Sinon, l’Emira est de l’émotion à l’état pur. Oui, on peut aussi conduire le coupé sur autoroute ou la tenir en laisse comme une GT sur de larges routes de campagne. Mais la nouvelle Lotus a d’autres atouts. En mode Sport, la direction est précise et directe, le châssis ferme, les freins mordants et s’apparente, dans la nuque, à un orgue de Barbarie qui en a dans le ventre. L’Emira avale ainsi virage après virage, prend d’assaut les dos d’âne et file en ligne droite. On ne pense même pas à s’arrêter, mais plutôt à remettre cela de plus belle sur circuit en mode Track, avec encore plus de précision et d’entrain dans les virages.