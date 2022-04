SUV électrique «made in China» – Lotus se lance sur le marché des SUV

Avec sa filiale Lotus, acquise en 2017, le groupe multimarque chinois Geely a de grands projets. Le réalignement de la marque britannique traditionnelle a déjà été annoncé par les deux voitures de sport Evija et Emira, désormais suivies de l'Eletre, un SUV électrique de plus de cinq mètres de long. Lotus innove à plusieurs égards puisqu’il s'agit à la fois de la première cinq portes et du premier SUV que les Britanniques construiront en série.

Des performances électriques de pointe

L’Eletre a été présenté avec une transmission intégrale bimoteur d’une puissance de 441 kW/600ch. Le constructeur annonce un passage de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes et une vitesse de pointe de 260 km/h. D’où son appellation d’hyper SUV. Pour garantir une autonomie de 600 kilomètres, il est équipé d’une batterie de 100 kWh embarquée dans une architecture 800 volts. Grâce à la technologie de recharge rapide, il est possible de faire le plein de 400 kilomètres sur une borne de recharge rapide de 350 kW en 20 minutes.

La carrosserie en aluminium est complétée par divers éléments en fibre de carbone. Le châssis avec suspension arrière à cinq bras est doté d’amortisseurs à commande électronique et d’une suspension pneumatique. Les jantes 23 pouces, les freins en céramique, l’ajustement automatique du châssis, la direction des roues arrière et le stabilisateur actif sont disponibles en option, tout comme les rétroviseurs-caméras extérieurs. De plus, l’Eletre est équipé de plusieurs capteurs LiDAR qui permettent des fonctions de conduite automatisées. On ignore pour l’heure quand et dans quelle mesure ils pourront être utilisés. L’électronique de bord peut être adaptée aux futurs scénarios d’utilisation grâce à des mises à jour OTA (Over-the-Air).

À l’arrière de ce SUV de plus de cinq mètres de long, on remarque immédiatement la bande lumineuse traversante. Lotus Quatre écrans dans le cockpit, un affichage tête haute ainsi qu’un écran à l’arrière garantissent une offre complète en termes d’infodivertissement. Lotus De série, le SUV est équipé d’une banquette arrière classique, mais est également disponible avec deux sièges individuels séparés d’une large console centrale en option. Lotus

L’affichage dans le cockpit de l’Eletre est repose sur une combinaison d’un petit écran situé derrière le volant, d’un affichage tête haute et d’un écran tactile 15,1 pouces au niveau de la console centrale. S’ajoute à cela un écran plat côté passager. L’arrière peut être équipé d’une banquette classique pouvant accueillir jusqu’à trois passagers ou de deux sièges sport individuels. Dans une configuration quatre places, les deux sièges arrière sont séparés par une large console centrale avec compartiment de rangement, porte-gobelets et écran tactile 9 pouces.