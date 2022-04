France : Lou Pernaut ferait mal le deuil de son papa

La fille de Jean-Pierre Pernaut a été critiquée pour des posts plutôt enjoués alors que son paternel est décédé il y a un mois.

Lou Pernaut, fille de Jean-Pierre, disparu le 2 mars 2022 , a reçu un message très critique sur Instagram . Une internaute a commenté une des vidéos de l’influenceuse âgée de 19 ans: «C’est bien, vous n’avez pas l’air de trop souffrir de la perte de votre père.» Le sang de Lou, qui avait rendu un vibrant hommage à son papa , n’a alors fait qu’un tour, samedi 2 avril 2022: «D’où vous permettez-vous de juger sans me connaître? Si ma manière de faire mon deuil ne vous convient pas, je vous incite à me bloquer.»

Celle qui est suivie par plus de 230’000 abonnés a ajouté en story qu’elle recevait ce genre de messages «pratiquement tous les jours»: «Ce que je vous montre sur ce réseau n’est pas forcément ce que je ressens dans la vraie vie. M’envoyer ce genre de message ne fait que compliquer mon deuil et je vous prierai de ne plus le faire. Ça me rend vraiment mal», a-t-elle confié.