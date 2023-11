Louane a accompagné sa maman en fin de vie

Depuis 2022, Louane est la marraine de l’association «Belle et Rose», qui œuvre contre le cancer du sein. Le 30 octobre 2023, celle qui nous avait accordé une interview pour son rôle dans «Marie-Line et son juge» a fait quelques confidences dans le podcast de l’association sur son expérience face à cette maladie. «J’ai perdu ma mère d’un cancer (ndlr: elle est décédée en 2014). C’est un sujet qui me touche. Derrière tout ça, on voit les choses autrement», a déclaré la Française de 26 ans.