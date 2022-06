Paris : Louane a peut-être été droguée au GHB

La chanteuse a déposé une plainte dans un commissariat à Paris après avoir bu un verre qui lui a donné des symptômes proches de ceux provoqués par la drogue du violeur.

Mauvais moment vécu par Louane lundi 13 juin 2022. Il y a de fortes suspicions autour du fait que la chanteuse et actrice de 25 ans a ingéré du GHB en prenant un verre dans un bar du quartier de Montmartre. D’après «Le Parisien», celle qui est attendue au Caribana à Crans-près-Céligny le 16 juin 2022 et au Rock Oz’Arènes le samedi 13 août 2022 a porté plainte «lundi en fin de soirée» dans un commissariat du XVIIe arrondissement de Paris. «Elle s’y est présentée à la suite de sérieuses suspicions étayées par son médecin», écrit le journal au lendemain des faits.

Dans sa déposition, Louane a indiqué qu’elle n’avait pris qu’un seul verre avec la nounou de sa fille et qu’elle n’avait pas quitté sa table. Elle a rapidement été prise de «vertiges, nausées et vomissements» d’après une source policière citée par le quotidien. La maman d’Esmée aurait également titubé pour rentrer chez elle, à proximité du bar en question. C’est là qu’elle a appelé son médecin «qui a immédiatement pensé à une intoxication au GHB et qui a conseillé à Louane de se présenter à un commissariat afin d’avoir une réquisition pour une prise de sang et ainsi de déterminer l’intoxication». Les résultats de l’analyse sanguine ne sont pas encore connus.