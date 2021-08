Confidences : Louane a vécu un accouchement «horrible»

La chanteuse française garde un très mauvais souvenir de sa première grossesse qu’elle a trouvée insupportable.

Si Louane est aux anges depuis qu’elle a accueilli son premier enfant, Esmée, âgée de 5 mois, née de son union avec compagnon, le musicien Florian Rossi, 31 ans, elle a vécu un vrai cauchemar pendant sa grossesse. «J’ai été malade très vite, longtemps. Pendant plus que le premier trimestre, a confié la chanteuse de 24 ans au podcast Bliss Stories . Je vomissais, mais pas beaucoup. Beaucoup de nausées. C’était toute la journée, se sentir vaseuse pendant 4 mois et demi, c’est insupportable!»

En plus, à cause de sa prise de poids, la future coach de «The Voice Kids» s’est sentie particulièrement mal dans sa peau. «Je n’ai pas aimé devoir m’habiller, je n’ai pas aimé sortir. Je ne me sentais pas à l’aise, a-t-elle continué. Aller dans un magasin de fringues où les rayons ne sont pas fait pour les femmes enceintes ou les personnes grosses tout simplement.» Louane a alors ressenti «un sentiment d’injustice» et ne se sentait pas bien dans son corps. «Bien sûr qu’il y a eu des moments incroyables, mais c’est 15% de bonheur…», a précisé l’artiste qui vient de sortir son nouveau single «Game Girl».