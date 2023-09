Louane a choisi d'aller mieux pour le bien de sa petite fille

Alors qu’elle fait actuellement la promotion de son album «Sentiments heureux», Louane s’est laissée aller à quelques confidences sur sa fille samedi 23 septembre 2023. Lors d’une interview à la radio RFM, la chanteuse de 26 ans a notamment expliqué que depuis la naissance d’Esmée, elle avait pris en assurance et travaillé sur ses émotions. «Ça va beaucoup mieux aujourd’hui. En devenant mère, je me suis rendu compte qu’il fallait que j’aille bien pour ma fille. Je veux lui montrer l’exemple et ne pas la bouffer avec mes névroses» a confié celle qui a n’a jamais caché ses traumatismes d’enfance.