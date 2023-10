Pour Louane, jouer dans Marie-Line et son juge était une évidence

On n’avait plus vu Louane dans un long métrage depuis 2018 et la sortie des «Affamés». La Française de 23 ans, maman d’Esmée, 3 ans, revient sur le grand écran dans «Marie-Line et son juge», dispo le 11 octobre 2023. Elle incarne dans ce film une jeune femme solaire à laquelle la vie n’a pas fait de cadeaux.

Pourquoi avoir attendu cinq ans pour tourner à nouveau pour le cinéma?

Parce que je suis difficile (elle rit). Je prends toujours un peu de temps pour choisir les films que je fais et c’est particulier pour moi de faire ce métier-là.

En quoi est-ce particulier?

J’ai une facilité dans la musique et ça me prend vraiment beaucoup plus de temps que le cinéma que j’adore de tout mon coeur, mais qui est secondaire. Comme ça reste quelque chose de moins courant dans ma vie, je veux que les projets que je choisis aient toujours un sens.

Qu’est-ce qui vous a convaincue d’accepter le rôle de Marie-Line?

Le scénario. J’ai été très touchée et je pense que c’est ça qui fait la différence avec ce que je peux lire en général. Pour que je puisse faire quelque chose, il faut que je sois émue . «Marie-Line et son juge» est un film qui a des valeurs qui me parlent vraiment. C’était une évidence.

Jean-Pierre Améris, coscénariste et réalisateur du film, a dit qu’il avait pensé à vous parce qu’il y a pas mal de points communs entre Marie-Line et vous. Vous êtes d’accord?

C’est drôle, parce que je trouve pas qu’on ait tant de points communs elle et moi. Quand j’ai lu le scénario, j’étais contente, parce que je trouvais que c’était justement différent de ce que je fais d’habitude et de qui je suis.

Quels conseil aimeriez-vous donner à Marie-Line?

Je ne trouve pas qu’elle ait particulièrement besoin de conseils, mais j’aimerais bien avoir la même confiance en soi qu’elle.

Vous manquez de confiance en vous?

Ça dépend des jours. C’est quelque chose qui se travaille sur le long terme.

Votre succès en tant qu’artiste ne vous donne pas confiance en vous?