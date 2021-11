Louane, Offspring et Mario à Caribana

Louane, Dexter Holland avec The Offspring et Mario (de g. à dr.) et ses copains tiendront la vedette sur la plage de Crans-près-Céligny (VD). F. Melillo/DR

«On est confiant et supermotivé. Tout avance dans le bon sens. On a une solution contre le coronavirus et on voit que les gens répondent présent lorsqu’on leur propose des bons spectacles», se réjouit Tony Lerch, président du Caribana. Le décor est planté: le festival de Crans-près-Céligny (VD) a pensé sa 30e édition sous le signe de la normalité, du 15 au 19 juin 2022, après avoir dû annuler en 2020 et 2021.

Monté avec un budget oscillant entre 2,3 et 2,5 millions de francs, l’événement accueillera de nombreuses nouveautés imaginées ou peaufinées durant la pause. Le site a été repensé pour offrir plus de place aux spectateurs devants la deuxième scène et «la plage», auparavant dancefloor électronique réservé au plus de 18 ans, accueillera des concerts unplugged et sera ouverte à tous. Un espace jeux vidéo sera aussi installé. «C’est cohérent avec notre eCaribana du dimanche qui recevra un tournoi de «Super Smash Bros. Ultimate», jeu inspiré de l’univers de Mario Bros. On plonge dans un nouveau monde, mais on répond à une attente que l’on a créé, plus que d’autres, chez les jeunes en étant présent avec des concerts et des spectacles en ligne (ndlr: Caribana a diffusé en live streaming trois soirées musicales avec Bastian Baker, Marina Kaye et Broken Back ainsi qu’une soirée d’humour) durant le Covid. La marque Caribana est entrée dans le trend de ce qui se passe dans le monde».

Côté musique, 26 artistes ont été annoncés, avec de très gros coups. Les fans de rock, chanson, electro et hip-hop se réjouiront notamment de voir The Offspring, Louane, Fatboy Slim et PLK. «Pour Louane, on est resté longtemps dans l’incertitude. Elle tourne avec les mêmes musiciens que Soprano. On n’avait pas toutes les cartes en mains. On est content qu’elle puisse venir», glisse en anecdote, le sourire aux lèvres, Tony Lerch.