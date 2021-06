Canicule : L’ouest des USA en «état d’alerte» en raison d’une vague de chaleur

Des records de température pourraient tomber cette semaine en Arizona et dans le Nevada. Les experts mettent en garde contre des conditions météo «rares, dangereuses et mortelles».

«Bien au-dessus de la normale»

«Une vague de chaleur prolongée et potentiellement record est en cours à travers l’ouest des Etats-Unis», concernant au total quelque 50 millions de personnes, ont mis en garde les services de la météo nationale américaine. Le pic de température sera variable selon les zones «mais la tendance est bien au-dessus de la normale, voire extrêmement élevée» et le phénomène durera au moins jusqu’au week-end, ajoutent-ils.

En moyenne, les températures sont supérieures d’environ 11°C aux moyennes saisonnières et c’est surtout dans les zones arides et désertiques d’Arizona et du Nevada que des records pourraient tomber.