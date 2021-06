Canicule : L’ouest du Canada et des États-Unis suffoquent toujours

Les températures ont encore battu des records historiques lundi sur tout l’ouest de l’Amérique du Nord. En cause: un «dôme de chaleur» très intense.

La ville de Portland, au nord-ouest des États-Unis, a enregistré ce week-end des températures record, comme ici dimanche, où le thermomètre a atteint les 113 degrés Fahrenheit, soit 45 degrés Celsius. REUTERS

Écoles et centres de vaccination contre le Covid-19 fermés, épreuves de sélection olympique décalées et habitants réfugiés dans des centres de «rafraîchissement»: l’ouest du Canada et des États-Unis battait encore lundi de nouveaux records «historiques» de températures provoqués par un «dôme de chaleur» à l’intensité rarissime.

«Les températures les plus chaudes de la vague de chaleur historique en cours sont attendues aujourd’hui à travers la région Pacifique Nord-ouest», a mis en garde le service météorologique américain National Weather Service (NWS).

Dans l’ouest du Canada, des records de température ont été enregistrés au cours du week-end en Colombie-Britannique, jusque dans la station de ski de Whistler.

À Lytton, village au nord-est de Vancouver, le mercure a grimpé jusqu’à 46,6 degrés Celsius. La température la plus élevée jamais enregistrée au Canada était auparavant de 45 degrés, en 1937.

Les magasins sont en rupture de stock de climatiseurs et de ventilateurs, tandis que les villes ont ouvert des centres de rafraîchissement. Des campagnes de vaccination contre le Covid-19 ont été annulées, et des écoles fermées.

Environnement Canada. Il a émis des alertes pour la Colombie-Britannique, l’Alberta et certaines parties de la Saskatchewan, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, frontalier de l’Alaska.

«Nous sommes le deuxième pays le plus froid du monde et le plus enneigé», peu habitué à cette «chaleur du désert, très sèche», a confié lundi à l’AFP David Phillips, climatologue en chef d’Environnement Canada.

La journée la plus chaude jamais enregistrée à Portland

De l’autre côté de la frontière aussi, les Américains sont frappés par des températures étouffantes dans les États du nord-ouest.

Ce jour «restera probablement dans l’Histoire comme la journée la plus chaude jamais enregistrée» à Seattle, dans l’État de Washington, ou Portland, dans l’Oregon, où les archives remontent aux années 1940, a écrit le NWS lundi. «Ce niveau de chaleur est extrêmement dangereux», mettait-il en garde.

«J’ai l’impression d’être dans le désert», témoignait dimanche un habitant de Seattle, jour où le thermomètre atteignait 40 degrés Celsius.

Un marché local, le Ballard Farmers Market, a dû fermer plus tôt, sans doute une première «à cause de la chaleur», a expliqué son directeur, Doug Farr. «La plupart du temps c’est à cause de la neige.»

À Portland, où le thermomètre a atteint 44,4 degrés dimanche, des habitants se reposaient au frais sur des matelas et des chaises pliantes dans l’un de ces centres improvisés, au Palais des Congrès.

Non loin de là, dans la ville d’Eugene, les dernières épreuves des sélections olympiques américaines d’athlétisme ont été décalées en soirée dimanche.

À Portland, des habitants se sont réfugiés au Palais des Congrès transformé en centre «de rafraîchissement». AFP

Un phénomène rarissime

Cette vague de chaleur s’explique par un phénomène appelé «dôme de chaleur»: les hautes pressions emprisonnent l’air chaud dans la région.

Cela suscite de «graves» inquiétudes pour la santé, note David Phillips. D’autant plus qu’il dure depuis plusieurs jours.

L’intensité de ce «dôme de chaleur» est «tellement rare statistiquement qu’on pourrait ne s’y attendre qu’une fois tous les quelques milliers d’années en moyenne», ont écrit les spécialistes météo du Washington Post, le Capital Weather Gang. «Mais le changement climatique provoqué par les humains a rendu ce type d’événements exceptionnels plus probable.»

Selon Nick Bond, climatologue à l’Université de Washington, le changement climatique est ici un facteur, certes, mais «secondaire».

«L’élément principal est ce modèle météorologique très inhabituel», explique-t-il. Ceci «étant dit, le changement climatique est réel, nos températures se sont réchauffées ici», ce qui a «rendu cet épisode de chaleur encore plus sévère».