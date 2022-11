Amérique du Sud : L’ouest du Venezuela envahi par des escargots géants

L’ouest du Venezuela fait face à une invasion d’escargots géants africains, pouvant transmettre la méningite et plaie des récoltes, dont la propagation serait due aux intenses pluies tombées récemment dans la région, ont alerté vendredi autorités locales et l’ONG Fundacion Azul Ambientalista.

«Un fléau»

Des alertes concernant le gastéropode ont été publiées sur les réseaux sociaux et la mairie de Maracaibo a coordonné des actions avec le gouvernement national et celui de Zulia pour réduire leur présence. Cependant, aucune estimation de leur nombre n’a été fournie jusqu’à présent.

«Cela va être compliqué car là ils sont grands, ils sont déjà adultes, ils ont déjà pondu», a-t-il expliqué à l’AFP. «Nous sommes confrontés à une invasion, un fléau, et en tant que tel, il est très difficile de l’éradiquer (…) mais il est possible de contrôler» sa présence, a assuré José Sandoval.

Une durée de vie de six ans

En raison de leur capacité de reproduction (jusqu’à 600 œufs tous les 15 jours) et de leur durée de vie moyenne de six ans, ils sont considérés comme l’une des espèces envahissantes les plus dommageables pour les cultures et même pour la santé humaine, car ils peuvent transmettre des maladies comme la méningite.