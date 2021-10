Covid-19 – L’Ouest genevois réclame une unité de vaccination mobile

Dans certaines communes de l’Ouest genevois, les taux de vaccination dépassent à peine 50%, alors que les habitants d’autres collectivités genevoises affichent des résultats autrement plus élevés. Pour pallier cet état de fait, sept communes de la Champagne ont pris leur plume afin de demander au Canton de bien vouloir mettre en place une unité de vaccination mobile durant quelques jours dans leur région, a révélé samedi la «Tribune de Genève». Les mairies pensent que l’éloignement et les problèmes de trafic pourraient être une explication à cette situation.

Or, s’étonnent-elles dans les colonnes du quotidien genevois, six semaines après l’envoi de la missive, elle n’ont eu qu’un contact téléphonique avec une chargée de communication, sans autre proposition concrète. Du côté du Département de la santé, on explique que les «choses doivent être finalisées» avant l’envoie d’une réponse écrite. Pour le surplus, le Canton souligne que l’accent a été mis sur des régions plus densément peuplées, comme Meyrin ou Vernier. Il indique que le centre de vaccination d’Onex est à dix minutes en voiture de la Champagne et que la mise sur pied d’un centre de vaccination itinérant est encore à l’étude.