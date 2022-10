Epidémie d’Ebola: L’Ouganda confine deux districts

Épidémie d’Ebola : L’Ouganda confine deux districts

Les autorités affirment que les cas sont concentrés dans les districts centraux de Mubende et Kassanda et que l’épidémie n’a pas atteint Kampala, la capitale de 1,5 million d’habitants, malgré les tests positifs au virus d’un couple dans la capitale. Lors d’une allocution télévisée, Yoweri Museveni a ordonné le confinement immédiat des deux districts, avec couvre-feu du crépuscule à l’aube, interdiction de déplacement et fermeture des marchés, bars et églises pour 21 jours. «J’ordonne maintenant ce qui suit: les déplacements vers et depuis les districts de Mubende et Kassanda sont désormais interdits», a déclaré le chef de guérilla devenu président, au pouvoir depuis 1986. «Si vous êtes dans les districts de Mubende et Kassanda, restez-y pendant 21 jours». Les transports de marchandises restent autorisés à sortir des deux zones, mais tous les autres transports sont suspendus, a-t-il ajouté.