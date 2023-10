Louis Albi: Sa notoriété complique ses relations amoureuses

Malgré ce désagrément, le jeune homme ne regrette pas d’avoir participé au télécrochet, qui fera son retour samedi 4 novembre sur TF1. «La «Star Ac’» a changé ma vie dans le bon sens. Je m’affirme enfin totalement et je suis en paix avec moi-même, se réjouit-il. Je me suis souvent retrouvé en marge des groupes. Même si j’avais beaucoup de copines filles. Aujourd’hui, je vis dans un milieu où tout est plus simple. Des chanteurs comme Eddy de Pretto, Bilal Hassani et Pierre de Mære m’ont ouvert la voie. Mon hypersensibilité me définit plus que ma sexualité.»