Voile : Louis Burton met la pression sur Charlie Dalin

Le skipper de «Bureau Vallée» talonnait le leader du Vendée Globe au pointage de ce vendredi matin. Les six premiers bateaux se tiennent en moins de 120 milles! Alan Roura à la bagarre pour la 15e place.

Auteur de la plus belle progression jeudi, Burton a creusé l’écart avec un groupe de quatre marins: Boris Herrmann («Seaexporer-Yacht Club de Monaco», troisième à 61,0 milles du leader), Thomas Ruyant («LinkedOut», quatrième à 98,8 milles), Damien Seguin («Groupe Apicil», cinquième à 102,4 milles) et Yannick Bestaven («Maître Coq IV», sixième à 119,1 milles).

Les cinq hommes n’en sont pas moins dans un mouchoir de poche à moins de 2000 milles (3700 km) de l’arrivée aux Sables d’Olonne, après plus de deux mois et demi de course, et tout est encore possible. L’arrivée du premier bateau pourrait avoir lieu mercredi.