Star Academy: Louis avait peur de la vie en communauté

«Star Academy» : Louis: «J’avais très peur de la vie en communauté»

Enola, dont il a été très proche dès son arrivée dans l’émission, se verrait bien emménager avec lui à Paris. De quoi augmenter leurs chances pour percer dans la musique. «Je ne suis pas du tout contre. Les occasions se trouvent beaucoup à Paris, explique Louis. Et moi qui vis dans ma campagne, ça va être compliqué de faire souvent des allers et retours. C’est avec grand plaisir que je ferais une coloc avec Enola à Paris. On en parle au premier degré. C’est possible que, dans les semaines ou les mois qui suivent, vous nous retrouverez ensemble à Paris.»

C’est en retournant dans sa famille que le jeune homme s’est rendu compte de sa notoriété fulgurante sur les réseaux sociaux. «Ça m’a un peu effrayé de voir autant de gens me suivre et me soutenir. Je suis passé de 70 abonnés sur Instagram à plus de 100’000, dit-il. Voir cette évolution en seulement six semaines, de savoir qu’il y a autant de gens qui me suivent et me soutiennent, c’est incroyable. Mais ça m’a mis un peu la pression. J’ai vu que tout n’était que de l’amour. Je me sens bien de voir que les gens qui me suivent sont bienveillants. Je leur dis merci et j’ai hâte de les rencontrer.»