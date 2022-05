Hockey sur glace: Louis Matte est le nouvel entraîneur du HC La Chaux-de-Fonds

«La vie est faite d’opportunités et j’ai saisi celle qui s’est présentée à moi», explique le natif de Québec, installé en Suisse depuis plus de 20 ans. Il développe: «Je n’étais plus totalement en accord avec la politique sportive de Genève-Servette et j’ai senti que le moment était venu de me lancer un nouveau défi.» Il y a deux semaines, Loïc Burkhalter, le directeur sportif du HCC, avait demandé la permission à Marc Gautschi, directeur sportif du GSHC, de s’entretenir avec Louis Matte.