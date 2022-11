New York : Louis Tomlinson chute et se brise l’humérus

Louis Tomlinson a joué de malchance vendredi 11 novembre 2022. Alors qu’il rentrait d’un concert à New York, durant lequel il a chanté plusieurs titres de «Faith int the Future», son nouvel album, le Britannique de 30 ans est tombé et s’est cassé le bras. Il a évoqué sa mésaventure sur Instagram et révélé que la blessure était sévère.