«Star Academy» : Louis va sortir son premier album

S’il n’a pas remporté la victoire lors de la finale de la «Star Academy», sur TF1, le 26 novembre 2022, Louis Albi n’a jamais perdu de vue son rêve de percer dans la musique. Mercredi 25 janvier 2023, le Français de 20 ans, qui refuse les étiquettes, a annoncé sur Instagram qu’il venait de signer avec un grand label. «Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous annoncer ce que je vous cache depuis quelque temps. Je rejoins maman Céline Dion en signant chez Sony Music France et Columbia France! Vous m’avez connu au quotidien à la télévision à travers des reprises, il est temps qu’on passe à l’étape supérieure et que je vous en dévoile un peu plus sur mon histoire!» a-t-il écrit en légende de clichés où on le voit dans les locaux de la maison de disques.