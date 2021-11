Football – Louis Van Gaal devra coacher en chaise roulante

L’accident est survenu alors que le Néerlandais de 70 ans rentrait à vélo à son hôtel après un entraînement. «Van Gaal garait son vélo à l’hôtel quand il a glissé et atterri sur sa hanche», a rapporté le quotidien populaire De Telegraaf.

«Une visite à l’hôpital a confirmé qu’il n’avait pas besoin d’une opération», a ajouté le média, mais un responsable de la Fédération de football néerlandaise (KNVB) aurait déclaré au journal que «Louis ne peut pas marcher et est en fauteuil roulant». Le responsable a précisé: «Il fera tout ce qu’il peut pour être présent au match de mardi.»

Alors qu’ils avaient tout pour se qualifier dès samedi au Monténégro, ils ont incroyablement échoué: alors qu’ils menaient 2-0 à Podgorica (grâce à deux nouveaux buts de Memphis Depay), les coéquipiers de Virgil van Dijk ont été rejoints au score lors des huit dernières minutes (2-2). Certes, un nul contre les Norvégiens leur suffira pour composter leur ticket pour le Qatar... mais une défaite pourrait les renvoyer en troisième position, derrière la Norvège et la Turquie.

«La qualification et la première place ne faisaient aucun doute dans mon esprit»

Encore traumatisés par leur absence à l’Euro 2016 et au Mondial 2018, les Néerlandais vivent donc dans la peur d’une nouvelle non-qualification et, surtout, l’incompréhension. «Je n’ai pas d’explication, a commenté Van Gaal. Certes, De Vrij s’est blessé, alors que De Jong et Wijnaldum (malades) étaient aussi au bord de la rupture. Mais tout de même...»