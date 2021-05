Bélarus : Loukachenko: les «attaques» ont franchi des «lignes rouges»

Mercredi, le président bélarus a réagi au tollé international qu’a suscité le détournement d’un avion de ligne, dimanche.

«Nos adversaires de l’étranger et à l’intérieur du pays ont changé leurs méthodes pour attaquer notre État. Ils ont franchi une multitude de lignes rouges, dépassant les limites de l’entendement et de la morale humaine», a-t-il dit, selon l’agence d’État Belta, lors d’un discours devant des élus et autres hauts responsables du régime.