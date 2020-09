Bélarus : Loukachenko en Russie lundi pour rencontrer Poutine

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko sera en Russie lundi pour rencontrer son homologue Vladimir Poutine. Le Kremlin affirme que «l’intégration» des deux pays sera au programme des discussions.

Sanctions américaines

«Rattacher le Bélarus et la Russie»

Évoquant un renforcement des liens «politiques, économiques et militaires», l’expert estime que le Kremlin va désormais chercher à «rattacher le Bélarus et la Russie pour des décennies, voire des siècles». Moscou et Minsk ont des relations compliquées depuis plusieurs années. Alexandre Loukachenko a accusé à de multiples reprises son allié historique russe de vouloir vassaliser le Bélarus, rejetant l’idée russe d’un approfondissement de l’union politique et économique existant entre les deux pays.