Loukachenko et Prigojine peuvent «se trahir» à tout moment

Le chef du groupe Wagner, Evgueni Prigojine, et le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, ne sont pas alliés et pourraient se montrer déloyaux l’un envers l’autre, affirme Svetlana Tikhanovskaïa, cheffe de l’opposition biélorusse en exil. «À tout moment, Loukachenko peut trahir Prigojine ou Prigojine trahir Loukachenko. Ce ne sont pas des alliés. Ils ne peuvent pas se faire confiance», a-t-elle affirmé mercredi.

«Il n’a pas agi pour sauver la face de Poutine»

Si Prigojine et les combattants de Wagner affluaient en nombre en Biélorussie, cela pourrait menacer l’Europe. «La présence de Prigojine lui-même ou du groupe Wagner sur notre territoire constitue en premier lieu une menace pour le peuple biélorusse et pour notre indépendance. En outre, cette présence pourrait constituer une menace pour l’Ukraine et nos voisins occidentaux.»