Bélarus : Loukachenko évoque l’idée d’un référendum constitutionnel

Le président bélarusse, qui fait face à un important mouvement de contestation depuis sa réélection controversée le 9 août, a annoncé ce lundi qu’une révision en cours de la loi fondamentale sera soumise au référendum.

«Je voudrais que ces changements fassent avancer notre société. Nous insisterons sur ces changements et proposerons de tels changements à notre peuple», a déclaré Alexandre Loukachenko lors d’une réunion de travail.

Piste prometteuse

Le président n’a donné aucun détail concret sur ce projet, qu’il avait déjà évoqué par le passé et que Moscou a qualifié de piste prometteuse pour sortir de la crise. Il a reconnu que son pays était régi par un «système quelque peu autoritaire» et évoqué une possible réforme judiciaire. Selon lui, il s’agit de s’assurer à terme que «le système fonctionne sans qu’il ne soit lié à un individu, y compris Loukachenko».