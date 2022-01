Bélarus : Loukachenko fixe son référendum au 27 février

Jeudi, le président bélarusse Alexandre Loukachenko a annoncé la date du référendum constitutionnel qui prévoit un renforcement de ses pouvoirs.

Un décret présidentiel a fixé la date d’un référendum constitutionnel au 27 février au Bélarus , selon le service de presse du président controversé Alexandre Loukachenko , qui a présenté fin décembre des amendements qui lui permettraient de renforcer ses pouvoirs. La question soumise au vote portera sur l’adoption ou non de ces amendements.

Fin décembre, les autorités ont présenté une série de modifications de la Constitution qui permettraient de renforcer davantage le pouvoir du président, âgé de 67 ans, qui dirige le Bélarus d’une main de fer depuis 1994. Parmi les changements proposés, une immunité judiciaire à vie pour les anciens présidents, et l’introduction d’une limite de deux mandats présidentiels pour les successeurs d’Alexandre Loukachenko.

Nouvelle limite

Mercredi, les États-Unis se sont alarmés du fait que cette réforme ne permette un déploiement d’armes nucléaires russes au Bélarus, pays frontalier de l’Ukraine et de la Pologne, alors que les relations sont extrêmement tendues entre les Occidentaux d’un côté et le Bélarus et la Russie de l’autre, entre autres au sujet de l’Ukraine.