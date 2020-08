Bélarus Loukachenko accuse l’opposition de vouloir s’emparer du pouvoir

Le contesté président biélorusse estime que l’opposition tente de lui ravir le pouvoir et a menacé de «refroidir certaines têtes brûlées.»

Le président français Emmanuel Macron et son homologue russe Vladimir Poutine se sont entretenus au téléphone au sujet de la crise au Bélarus.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a accusé mardi l’opposition de chercher à s’emparer du pouvoir, au 10e jour de manifestations et de grèves d’ampleur en protestation contre les résultats de l’élection présidentielle du 9 août.

«Un écran de fumée»

«Ils exigent ni plus ni moins qu’on leur transfère le pouvoir. Nous considérons cela sans équivoque, c’est une tentative de prendre le pouvoir avec toutes les conséquences qui en découlent», a déclaré Alexander Loukachenko.

Selon lui, les responsables de l’opposition veulent «bercer les autorités et en particulier les forces de l’ordre» en se présentant comme «pacifiques et bons, ne voulant pas d’affrontements». «C’est un écran de fumée. Mais si l’on regarde derrière, on peut voir ce qui se passe», a-t-il lancé.