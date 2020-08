Bélarus Loukachenko ordonne d’empêcher les troubles

Au 11ème jour de la contestation, le président bélarusse a annoncé vouloir renforcer les frontières.

Le président français Emmanuel Macron et son homologue russe Vladimir Poutine se sont entretenus au téléphone au sujet de la crise au Bélarus.

Le président bélarusse a demandé au gouvernement d'empêcher les troubles et a décidé de renforcer les frontières. (Mercredi 19 août 2020)

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko a ordonné mercredi au gouvernement d’empêcher les troubles dans le pays et de renforcer les frontières, au 11ème jour de protestation de l’opposition qui conteste les résultats de la présidentielle du 9 août.

«Il ne doit y avoir plus aucun trouble à Minsk. Les gens sont fatigués et demandent la paix et la tranquillité», a déclaré Alexandre Loukachenko après une réunion avec son Conseil de sécurité, selon des propos retransmis par l’agence d’État Belta.