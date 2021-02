Bélarus : Loukachenko réunit une «Assemblée» de fidèles

Le président bélarusse réunit jeudi une assemblée de fidèles pour dévoiler une réforme de son régime, mais la répression d’un mouvement de contestation historique ces derniers mois n’a laissé à ses détracteurs aucun espoir d’être entendus.

Cette «Assemblée populaire pan-bélarusse» de 2700 cadres du régime d’Alexandre Loukachenko n’a publié aucun programme précis, sinon qu’elle se tient à partir de jeudi en fin de matinée et jusqu’à vendredi. Elle a déjà été qualifiée de mascarade par les opposants, d’autant que le chef de l’État a refusé de céder quoi que ce soit à la contestation de 2020, la plus grande vague de protestations depuis son arrivée au pouvoir en 1994.

Depuis août et ce mouvement déclenché par sa réélection extrêmement controversée, il n’a fait qu’évoquer une réduction de ses prérogatives et une éventuelle présidentielle anticipée, promettant des détails lors de cette «Assemblée populaire», qui se réunit tous les cinq ans et qui doit prendre à son issue une «résolution».